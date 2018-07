La victoire des Bleus produit un élan collectif

L'Équipe de France championne du monde, c'est bon pour le moral. Durant tout le Mondial en Russie, les Français ont été plus soudés et ont vécu une sorte de joie collective. D'après les commerçants, depuis la victoire des Bleus, les clients sont devenus plus souriants. Trois jours après la consécration, les Français restent dans la bonne humeur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.