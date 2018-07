La victoire de la Coupe du monde 2018 filmée par les joueurs de l'équipe de France

Depuis le début de la compétition, les joueurs de l'équipe française n'ont pas cessé de mettre en ligne des photos et des vidéos d'eux. Ils ont permis aux supporters et aux fans de vivre instantanément avec eux leur appréhension d'avant-match mais également leur joie après leur victoire. Parmi ces vidéos, celle de Samuel Umtiti sort de l'ordinaire. Il s'est filmé en déclarant sa flamme à la coupe qui était dans sa main. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.