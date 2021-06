Victoire des Bleus face à l’Allemagne : le pays entier a vibré

Du vieux port de Marseille jusqu’à Saint-Denis, de Bron, dans la banlieue lyonnaise, jusqu’au cœur de Paris… une même ferveur, une même joie, un même soulagement. Malgré le couvre-feu et le protocole sanitaire, ils étaient des milliers dans tout le pays à s’être donné rendez-vous pour suivre ce match. Devant des écrans géants ou en terrasse, les Français ont vibré, stressé, et à la vingtième minute, un but contre son camp d’Hummels qui suffit au bonheur des supporters des Bleus. Tout comme le souhaitait un fan, Kylian Mbappé a marqué en deuxième mi-temps, tout comme Karim Benzema. Deux buts, hélas, refusés par l’arbitre. Malgré tout, l’euphorie était générale au coup de sifflet final, annonçant la victoire de l’Équipe de France face à l’Allemagne à 1-0. Mais les meilleures choses ont une fin. Couvre-feu oblige, les supporters sont rentrés chez eux, mais ont profité de ce bonheur retrouvé jusque dans les rames du métro parisien, en espérant revivre d’aussi belles émotions face à la Hongrie samedi.