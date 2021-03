Victoire face à l'OM : la fierté des habitants de Canet-en-Roussillon

C'est son jour de gloire. D'habitude, Jérémy Posteraro vend des équipements pour piscine, mais ce lundi, tout le monde l'arrête dans la rue. Sa vie s'est un peu emballée la veille, suite à un coup franc en direct qui a surpris le public, tout comme l'Olympique de Marseille. Tout ça le soir de ses 30 ans, avec une équipe d'amateurs. "Au début, c'est vrai qu'on se regardait tous, on n'y croyait pas trop. Après, on a réalisé quand tout le monde est rentré dans les vestiaires", nous confie le joueur de Canet Roussillon Football Club (CRFC). Canet-en-Roussilon et ses amateurs de quatrième division ont bel et bien éliminé des Marseillais en pleine crise. Et forcément, ça réveille la fierté locale. "Nous sommes des Canétois, et les Canétois, ils sont plus forts que les Marseillais !", clame un supporter. Mesures anti-Covid oblige, il n'y a pas eu de grandes fêtes populaires dans la soirée. Dans les têtes, pourtant, il restera ces images de pluie et de larmes mêlées et la preuve que même sans public, la Coupe de France fait toujours rêver.