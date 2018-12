Le Victoria Palace, le lieu incontournable pour un cabaret d'exception

Des numéros époustouflants s'enchaînent tous les soirs de week-ends, depuis juin 2018, sur la scène du Victoria Palace dans la ville de Contes. De la magie, de l'acrobatie mais surtout de la danse pour le plus grands bonheur des Contois. Le spectacle dinatoire haut en couleur, qui dure deux heures, est animé par des artistes passionnés. Avec ce cabaret, André Cyriel-de Zordo, le propriétaire, espère séduire de plus en plus de clients et faire de Contes le nouveau Las Vegas à la française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 31/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 31 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.