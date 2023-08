Vide-greniers, la bonne affaire de la rentrée

Pour décorer son logement, cette jeune femme n'achète plus que dans les vide-greniers. Pour 40 euros, elle emporte ici un distributeur d'époque : "C'est là où on peut trouver des trucs pas trop chers, qui permettent de faire une belle déco sans aller dans les magasins et d'acheter du neuf", lance-t-elle. En ce jour ensoleillé, ils sont nombreux à parcourir le vide-greniers du village de Fèves (Moselle), à la recherche de l'objet insolite, mais surtout pour s'équiper à très petit prix. Preuve du succès des vide-greniers, à 2,50 euros le mètre de stand, il n'y a plus une place disponible. Comme Daniel, les particuliers préfèrent essayer de revendre plutôt que de jeter. Autre vide-greniers très couru en ce moment, la communauté Emmaüs. Océane cherche encore un appartement, mais elle a déjà trouvé un meuble. À quelques jours de la rentrée, les étudiants sont nombreux à venir s'équiper. Pour permettre aux étudiants d'acheter un plus grand nombre d'articles, Emmaüs à Metz (Moselle) leur offre une réduction de 50%, au moment de la rentrée. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux