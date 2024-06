Vide-greniers : quelles sont les règles ? Le 13H à vos côtés

La saison des vide-greniers vient de commencer, et étonnamment, il y a des règles très strictes à respecter. La première, vous n'avez pas le droit de vendre des objets neufs. Selon le code du commerce, participer à des vide-greniers, c'est possible si et seulement si, vous vendez des objets personnels et de seconde main. Notez que si vous ne respectez pas la loi, vous risquez en théorie jusqu'à six mois de prison et 30 000 euros d'amende. Pour participer à un vide-greniers, il faut s'inscrire sur le registre tenu par les organisateurs, les associations ou encore les villes. C'est assez simple, nom, prénom, fonction, adresse, pièce d'identité, et parfois, il faut payer l'emplacement. Objectif, éviter notamment que des vendeurs professionnels se fassent passer pour des particuliers. À savoir que cette liste des participants est mise à la disposition des policiers, des gendarmes et même de la répression des fraudes. Et si j'ai envie de me débarrasser de mes objets sans participer à un vide-greniers organisé, puis-je en faire un dans mon jardin ou devant ma porte ? La réponse est "oui", deux fois par an maximum, sans déborder le trottoir. Autre règle à respecter, prévenir la mairie et lui adresser une lettre recommandée au moins quinze jours avant. Quelque soit le montant de vos ventes, vous n'aurez rien à déclarer aux impôts. A. Basar