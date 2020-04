Vidéo de confinement : une danse des pompiers de Plouasne pour soutenir le personnel soignant

Une vidéo des pompiers de Plouasne (Côtes-d'Armor) cartonne sur les réseaux sociaux avec plus d'un million de vues. Celle-ci met en scène les soldats du feu en train de danser une madison. Ils lancent d'ailleurs un défi aux autres casernes pour en faire de même. Ce bel exemple a pour objectif d'encourager le personnel soignant.