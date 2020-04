Vidéo de confinés : à la rencontre d'un couple passionné du jardinage à Lourches

Ils s'appellent Francine et Marcel. Ce couple de retraités a la chance d'avoir un jardin dans sa maison à Lourches (Hauts-de-France). En cette période de confinement, ces passionnés en profitent pleinement. Que bricolent-ils dans leur jardin ?