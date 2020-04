Vidéos de confinement : comment fabriquer son propre masque ?

Ces derniers jours, de plus en plus de personnes mettent des masques de protection en sortant. Cependant, la pénurie se fait toujours ressentir partout dans l'Hexagone. Alors, certains rivalisent d'idées pour en fabriquer et ont décidé d'envoyer leurs vidéos à l'adresse 13hmaison@tf1.fr. Découvrez notre sélection de tutoriels en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.