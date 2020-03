Vidéos de confinement : nos sélections du jour

À la maison, les confinés se détendent en enregistrant des vidéos. Des milliers de personnes nous ont envoyé des extraits sur l'adresse 13hmaison@tf1.fr. L'objectif est d'oublier le virus et de relaxer. Découvrez la sélection du jour faite par Mona Hadji. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.