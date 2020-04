Vidéos de confinés : une sélection de bonne humeur

Après presque un mois de confinement, les Français commencent à s'habituer à la situation. Les téléphones portables et les réseaux sociaux n'ont jamais autant servi. En effet, l'on trouve de plus en plus d'activités à faire pour occuper ses journées. Des scènes que beaucoup n'hésitent pas à filmer et à envoyer à l'adresse 13hmaison@tf1.fr. Découvrez notre sélection de vidéos qui reflètent la bonne humeur des petits et des grands en confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.