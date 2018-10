Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont-elles contrôlées ?

Plus rien n'échappe aux réseaux sociaux. Tout y passe, tout y est publié. Il semble qu'il n'y ait aucune barrière ni règle pour publier quelconque contenu. A l'exemple de cette vidéo d'un jeune lycéen qui a été filmé en train de pointer une arme sur son enseignante et qui est passée "comme une lettre à la poste". En effet, les réseaux sociaux ne sont pas responsables des choses que l'on publie sur notre compte à moins que celles-ci soient signalées par d'autres utilisateurs. Que dit la loi française à ce sujet ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.