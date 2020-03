Vie de confinés : les travailleurs de l'ombre

Il y a ceux qui s'astreignent à rester à la maison et ceux qui n'ont pas le choix. Ce sont les travailleurs de l'ombre, qui assurent l'indispensable pour nous permettre de continuer à vivre. Ces hommes et ces femmes, qui derrière les murs des hôpitaux, chaque jour et chaque minute, sauvent nos vies. Il y a aussi ceux qui entretiennent l'hygiène des rues de notre capitale, et d'autres qui assurent les services utiles au quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.