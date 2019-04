La vie reprend peu à peu dans la commune d'Ancy-le-Franc

L'Ancy-le-Franc est une commune de moins de 1 000 habitants. Auparavant, elle est considérée comme un village mort et n'a pas attiré beaucoup de monde. Désormais, elle regorge de dynamisme grâce à de nouveaux commerces qui s'y installent. En quelques mois, la commune est devenue un relais pour les villages aux alentours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.