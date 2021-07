Vieilles Charrues : effervescence à Carhaix avant le coup d’envoi du festival

C'est l'effervescence sur le site des Vieilles Charrues. Depuis une semaine, les équipes techniques montent les structures du festival avec le sourire. Cet été, de nombreux festivals n'auront pas lieu à cause du Covid. Les Vieilles Charrues seront, elles, au rendez-vous, étalées sur dix jours et avec une jauge réduite. Le pari était risqué mais nécessaire pour le directeur. "J'ai du mal à réaliser qu'on y est et que ça va réellement se passer. C'est un vrai soulagement", confie Jérôme Tréhorel. Très contents, les bénévoles le sont aussi de retrouver leur festival. A l'heure du déjeuner, certains s'activent au service. "C'est chouette de revenir. Ça nous avait manqué l'année dernière", lance l'une d'entre eux. A noter que le festival est l'un des symboles de la ville de Carhaix (Finistère). Il est donc très cher au cœur des habitants. Pour accéder au site, il faudra un test PCR négatif ou une double dose de vaccin contre le Covid. Le coup d'envoi du festival est prévu jeudi. Pour le public, ce sera le plaisir de goûter à nouveau aux concerts en plein air et debout.