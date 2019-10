Vieillesse : le maintien à domicile coûte cher

Les personnes âgées s'inquiètent pour leurs conditions de vie. Les assistances à domicile coûtent cher pourtant ces associations manques d'effectifs. En effet, elles peinent à recruter car les tarifs horaires imposés par l'Etat sont trop bas. Elles n'ont donc pas les moyens humains nécessaires pour assister les seniors. Dans les maisons de retraite, la situation des résidents n'est également pas facile, alors que leur prise en charge est plus coûteuse, soit 2 000 euros par mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.