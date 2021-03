Vieillir avec le VIH : Pascale vit avec le Sida depuis 37 ans

Elle se considère comme une survivante. Pascale Lassus, séropositive depuis 1984, a été diagnostiquée dix ans après sa contamination par son petit-ami. Le médecin lui avait alors annoncé qu'il lui restait deux ou trois ans à vivre. "Je suis une survivante parce que des personnes qui ont été contaminées dans les débuts des années 80, une sur dix sont toujours là", explique Pascale. Elle a fait de nombreux séjours à l'hôpital, mais elle est toujours là et s'estime chanceuse. Elle fêtera d'ailleurs ses 60 ans cette année. Avant de se savoir malade, Pascale a eu une fille. Et puis, elle a découvert qu'elle lui a transmis le virus. Toutes deux ont alors commencé à prendre les mêmes traitements, jusqu'à 25 cachets par jour. Il y a cinq ans, sa fille accouche d'un enfant séronégatif car grâce aux trithérapies, la charge virale des mamans devient quasi indécelable. Et les progrès dans les traitements sont tels que Pascale n'a plus qu'un seul cachet par jour. Elle se dit encore fatiguée, tant ses défenses immunitaires sont affaiblies. L'un des enjeux reste l'information des plus jeunes.