Vieux-Mesnil, un village où les girouettes ont une signification particulière

A Vieux-Mesnil, les habitants ont un étonnant attachement pour les girouettes. Selon eux, ces dernières ont une signification particulière. On les retrouve donc un peu partout sur les toits. Une girouette en forme de coq par exemple est le symbole des fermiers. Pour eux, il ne se passe pas un matin sans un petit coup d'œil en l'air. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.