Autour du Massif Central, cinq départements sont en vigilance neige-verglas. A Saint-Flour, dans le Cantal, l'alerte vient d'être levée mais les gendarmes interdisent encore l'accès aux poids lourds et aux véhicules non équipés à l'A75 à cause de la neige. Par précaution, tous les transports scolaires et publics sont suspendus pour la journée du 26 janvier 2018. De la neige est également attendue en basse altitude.