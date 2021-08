Vigilance orange canicule pour la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence

Pour l'instant, la météo est calme à Bourg-lès-Valence (Drôme). Mais ça va rapidement changer. Les orages vont effectivement se développer dans le massif central et dans la vallée du Rhône en milieu d'après-midi. En fin de journée et pendant la nuit, ils pourraient devenir violents. De fortes chutes de grêle sont également attendues dans le sud de la région. Des vents violents pourraient aller jusqu'à 120 kilomètres par heure sur les départements de l'Ain et du Rhône. De fortes précipitations sont également attendues partout sur le massif central et les Alpes. Il est donc conseillé de mettre à l'abri les objets qui pourraient s'envoler ou encore les véhicules. Il faut aussi rester chez soi en attendant l'accalmie qui pourrait survenir vendredi matin.