Vigilance rouge : ce que ça change pour vous

Un coup d'eau sur le visage... il y a du monde autour de la fontaine. Avec 29 degrés dès le matin, la chaleur est déjà insupportable. "On transpire dès le matin jusqu'au soir", lance une habitante. Même pour les courageux, il est difficile de s'y mettre. C'est par exemple le cas pour William et son grand-père. À vélo, ils se sont fait surprendre par les températures. La vie est au ralenti à Yssingeaux (Haute-Loire). Dans la cour d'un centre aéré, il n'y pas un seul enfant. Les sorties sont annulées. Au lieu d'aller jouer au rugby à l'extérieur, les enfants feront des activités manuelles dans le sous-sol. Et quand il y a du monde dehors, c'est à la pharmacie qu'on trouve plus de clients que d'habitude, entre ceux qui souffrent de la chaleur et les médecins en congé. Autre signe de la canicule : une place très fréquentée est complètement désertée ce mardi. Du jamais-vu pour un restaurateur. Les températures vont encore grimper jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi.