Vigipirate renforcé : de nombreux événements annulés

L’événement devait rassembler des milliers de personnes. Une fête d’Halloween sera, cette année, annulée à cause du contexte d'urgence attentat. Cet événement devait se tenir dans un large périmètre du quartier de Wattrelos (Nord). Il faut rendre le quartier hermétique. C’est la demande de la préfecture. Pour empêcher l'intrusion d'une éventuelle voiture-bélier, plusieurs plans en béton doivent être installés. Ce qui est impossible selon le maire. "Ce sont des choses qui impliquent des manipulations par engin lourd… Dans trois quartiers en même temps, sérieusement, c’est impossible dans la même soirée. Et dans le contexte d’aujourd’hui, ce n’est en plus pas raisonnable", explique Dominique Baert, maire de Wattrelos. C’est la première fois que l’événement est annulé. Certains habitants sont déçus. Pour d’autres, la décision est justifiée. De plus en plus de communes annulent leur festivité. C’est le cas dans le Pas-de-Calais. Un grand rassemblement devait se tenir dans un parc. Mais pour la municipalité, il est trop difficile de garantir la sécurité. Pour les élus, maintenir une fête de l’horreur est aussi indécent dans ce contexte. TF1 | Reportage V. Lamhaut, J. Michel, T. Joire