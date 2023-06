Vignerons : se diversifier pour durer

Tout est parti de ces vignes cultivées près de Chinon (Indre-et-Loire). Les frères Grosbois sont vignerons, mais pas seulement. Ce sont également des paysans. Nicolas et Sylvain font donc aussi de l'élevage et du maraîchage. Ils renouent ainsi avec la polyculture. La forêt occupe une bonne partie du domaine. Dans l'Hexagone, 95% des porcs sont élevés dans des bâtiments. Ici, ils vivent en liberté sur cinq hectares. Aux cochons s'ajoute ce troupeau de vaches écossaises, élevées pour leur viande, dans cette prairie. Bien-être animal, respect de l'environnement... tout est pensé pour favoriser la biodiversité. Dans les vignes, 250 arbres fruitiers vont enrichir le milieu. Et plus bas, sur le domaine, la nature des sols est propice au maraîchage. Les légumes sont vendus en circuit court. Chaque activité crée des emplois et de la polyvalence. La ferme contribue ainsi à la vie d'un territoire. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély