Vignes et chaleur : un bon cru en vue

À neuf heures, il fait déjà plus de 20 °C dans les villes. Ces derniers jours, le soleil brille dans le Sud-Ouest, et il ne pleut presque pas. Cet épisode de sécheresse est une bonne chose pour les vignerons. C’est de bonne augure pour le millésime 2022, rien à voir avec 2021. L’an passé, Régis Falxa, vigneron indépendant de Sallebœuf (Gironde), avait perdu 80% de sa production. "L’année 2021 était compliquée. On a eu, dès le mois d’avril, des soucis avec le gel. S’en est suivie une période pluvieuse tout l’été", explique-t-il. Ce constat positif est le même chez son voisin, situé lui aussi dans l'Entre-deux-Mers (Gironde). Dans le Bordelais, la vigne a quinze jours d’avance. "Là, on est presque à trois semaines d’avance", constate Etienne Garzaro, vigneron indépendant de Baron (Gironde). Comme il y a peu d’humidité, les maladies ne se développent pas. Pierre-Etienne n’a donc pas besoin de traiter ses parcelles. En général, la récolte démarre 90 jours après la floraison. Si tout se passe bien, les vendanges de cette année auront lieu à partir de la mi-septembre. TF1 | reportage G. Guist’Hau, C. Arfel