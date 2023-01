Vignette Crit’Air : les arnaques se multiplient

C'est un SMS que vous êtes de plus en plus nombreux à recevoir. Dans le message, un lien vers un site internet. En apparence, tout semble dans les règles, mais mieux vaut se méfier. Le macaron est indispensable pour circuler dans toutes les villes avec des zones à faibles émissions. Il y en a onze aujourd'hui, ils seront plus de 40 d'ici 2025. Les escrocs profitent donc de cet impératif. Le procédé est toujours le même, vous recevez un texto avec un lien vers un site internet, qui reprend la mise en page du site officiel. Vous pensez payer votre vignette et donnez vos coordonnées bancaires. Les arnaqueurs n'ont plus qu'à débiter votre compte. Pour éviter de vous faire avoir, certains signes ne trompent pas. "Le fait d'être appelé par un numéro de téléphone mobile n'est pas cohérent. L'Etat ne va pas vous appeler avec un téléphone portable", explique Jean-Jacques Latour, directeur expertise de Cybermalveillance.gouv.fr. La vignette Crit’Air coûte 3,72 euros et ne peut s'obtenir que sur ce site du gouvernement : www.certificat-air.gouv.fr. Les fraudeurs risquent, eux, jusqu'à cinq ans de prison et 375 000 euros d'amende. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Christal