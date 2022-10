Vignette Crit'Air : un critère d’achat ?

Cet automobiliste possède une ancienne voiture de 180 000 kilomètres, classée en Crit'Air 3. Le concessionnaire lui propose alors un véhicule plus récent. Le client hésite sur un modèle. Il change, car à terme, il sera verbalisé. Dans cette concession, les demandes pour des véhicules d'occasion autorisés à rouler dans les zones à faible émission explosent. Sur son parc, Steven Pinto ne propose que des voitures Crit'Air 1 ou 2, plus rarement 3. Les véhicules les plus polluants, difficiles à revendre, il les reprend rarement. Dans certains cas, il propose des sommes symboliques. Et vous, comptez-vous changer prochainement votre véhicule ? "J'ai 82 ans, bientôt 83. Donc, je ne vais pas acheter une voiture à 40 000 euros", rapporte un automobiliste. Une aide de 1 000 euros sera versée aux personnes éligibles à la prime à la conversation, qu'ils vivent dans une zone à faible émission ou qu'ils s'y rendent tous les jours pour travailler. TF1 | Reportage P. Ninine, C. Souary