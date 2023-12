Vignettes : mes copains dans mon album

Que peuvent-ils bien s'échanger avec tant d'enthousiasme ? Des vignettes de sportifs professionnels ? Et bien non. Ici, tous sont amateurs. Toutes les équipes de ce club de football figurent dans cet album. Les enfants, comme les plus grands, se retrouvent en photo comme des stars. Une initiative bluffante, même les parents s'y mettent. Pour ce club de football amateur, cet album est aussi l'occasion de créer du lien entre les équipes et les joueurs. Cinq euros pour un album, un euro la pochette. Au bord du terrain, même les parents se prennent au jeu. Les pochettes de vignettes peuvent être achetées au club, mais aussi dans ce tabac du centre-ville de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime). Plusieurs milliers ont déjà été vendus. Ludovic est partenaire, il ne prend aucune commission. Avec cette opération, le club espère obtenir 10 000 euros pour investir dans un matériel pour son école de football. TF1 | Reportage G. Thorel, L. Lemaitre