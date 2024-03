VIH : pourquoi le "patient de Genève" passionne les chercheurs

Le cas de Romuald a mis le monde de la recherche en ébullition. Infecté à l'âge de 17 ans, il a vécu pendant une trentaine d'années avec le VIH. Un virus qui aujourd'hui à disparu de son organisme. Avec Romuald, ils sont désormais six à être guéris du SIDA dans le monde. Leur point commun, ils ont tous dû combattre une leucémie. Pour cela, ils ont reçu une greffe de moelle osseuse. Mais le profil de Romuald est unique. Dans les autres cas, la guérison s'expliquait par une particularité génétique des donneurs. Ce parcours hors norme, Romuald l'a vécu main dans la main avec ses médecins. Ensemble, après la greffe, ils ont décidé d'alléger progressivement ses traitements contre le VIH, au risque de voir le virus flamber dans l'organisme. Le cas de Romuald intrigue les chercheurs. Ses cellules sont scrutées dans un laboratoire de l'Institut Pasteur. Cette guérison soulève de nouvelles hypothèses de recherche, et même davantage. La greffe de moelle comporte trop de risques et ne permet pas à elle seule de guérir du SIDA. Les chercheurs s'intéressent plutôt à un médicament anti-rejet pris par Romuald. Ils envisagent de lancer un essai clinique dans les années à venir. TF1 | Reportage C. Bayle, J. F. Drouillet