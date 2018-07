Vilhonneur : l'orage et la grêle du 4 juillet 2018 ont marqué les habitants

Le 4 juillet 2018, un orage et une pluie de grêle se sont abattus sur la ville de Vilhonneur, en Charente, provoquant des dégâts colossaux. Des toitures de maisons ont été trouées, des pare-brises cassés. Une catastrophe qui restera longtemps gravée dans la mémoire des habitants. Pour ceux qui n'ont plus rien, le gymnase de Saint-Sornin a été aménagé pour les accueillir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.