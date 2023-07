Village de stars : chez Anny Duperey dans la Creuse

Loin des boulevards parisiens, voilà 45 ans qu'Anny Duperey sillonne les petites routes de la Creuse. Dans ce cadre où elle vit une partie de l'année, l'actrice a trouvé plus qu'un refuge, des racines. Installée sur la commune de Châtelus-Malvaleix, elle y a ses habitudes. Ici, tout le monde la connaît. Mais cela n'empêche pas d'inverser parfois les rôles. "Elle est toujours de bonne humeur", assure la quincaillière du village. Bien plus qu'une simple halte, le village et sa quincaillerie lui offrent la tranquillité. C'est une habitante appréciée pour son sourire et ses talents d'ambassadrice. Ici, certains s'en félicitent. "Moi, je l'aime beaucoup parce qu'elle parle tellement bien de la Creuse (...), avec beaucoup d'amour et de bienveillance", confie une habitante. Une personnalité au service de la vie locale et de ses coups de cœur pour le spectacle vivant. Une artiste qui fut aussi l'amie de l'incontournable Michou, comme un clin d'œil à son histoire avec la Creuse. TF1 | Reportage C. Parédès, N. Chiesa, E. Sarre