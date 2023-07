Village de stars, la Provence d'Yves Montand

À l'entrée du village, il y d'abord cette photo en noir et blanc qui fait faire aux visiteurs un bond dans le passé. Avec un costume et une cravate, Yves Montand souris en pleine partie de pétanque, un jeu qu'il adorait partager avec les habitants sur cette place. Saint-Paul-de-Vence doit sa notoriété aux personnalités qui l'ont fréquenté. Yves Montand est tombé sous le charme de ce petit village provençal posé sur une colline. Pour rembobiner le film de cette époque, il faut entrer dans un café. À l'intérieur, c'est presque un décor de cinéma, le comptoir, les tables, les chaises, rien n'a vraiment changé depuis les années 50 quand Yves Montand venait y jouer aux cartes. Lorsqu'il séjournait à Saint-Paul, Yves Montand posait sa valise à la Colombe d'Or, toujours dans la même chambre et toujours à la même table pour déjeuner. C'est le fabuleux destin d'un petit village de la Côte d'Azur devenu, à lui seul, une célébrité. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard