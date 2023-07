Village de stars, la Somme de Jules Verne

Nous sommes au Crotoy, baignés par la baie de Somme. L’immense écrivain venait ici en villégiature. On l’imagine se promener sur le quai, profiter de la plage, et surtout, trouver l’inspiration. Mais quand Jules Verne n’était pas en vacances au Crotoy, il vivait à Amiens. Sa grande maison est aujourd’hui ouverte aux curieux. On y découvre l’intimité de l’auteur, son salon, ou encore ce petit bureau sur lequel il a écrit la plupart de ses chefs-d’œuvre. Pour les visiteurs, cette maison est une formidable machine à remonter le temps. Ici, on est fin XIXe siècle, à l’époque où Jules Verne réinvente la littérature fantastique. Jules Verne a aussi été conseiller municipal à Amiens pendant seize ans. C’était un homme politique visionnaire évidemment. Le Cirque Jules Verne est devenu une salle de spectacle au cœur de la ville. Puis, il y a un trésor que l’on peut découvrir au musée de Picardie : le livre originel "Vingt Mille Lieues sous les mers" écrit à la main par Jules Verne. Jules Verne est décédé le 24 mars 1905. Mais grâce à ses œuvres bien connues, il ne meurt jamais vraiment. TF1 | Reportage S. Hembert, M. Debut, V. Lamhaut