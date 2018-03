Le village de Trédion rend hommage à Arnaud Beltrame

Les attentats de Trèbes et l'acte de bravoure du colonel Arnaud Beltrame ont profondément bouleversé les Français. Dans la matinée du 29 mars, un autre hommage lui a été rendu dans le village de Trédion. Une petite commune située dans le Morbihan où vit sa mère et où il avait prévu de se marier religieusement le 9 juin prochain. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.