Village des Alpes (2/4) : Bonnenuit, l'un des dix-sept hameaux de Valloire

À 1 730 mètres d'altitude, Bonnenuit est dominé par la montagne. Un habitat naturel d'une faune préservée où les habitants retrouvent une certaine quiétude. À cause du risque d'avalanche, seules neuf familles y vivent à l'année. Très attachés au patrimoine, Michel Grange et Jacques Martin conservent l'histoire de cette vallée.