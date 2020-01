Village des Alpes (4/4) : La Masure, un lieu magnifique pour une balade paisible

La Masure est un petit village de Savoie, où l'on se bat pour que la vie continue. Bien que le soleil n'offre ses rayons que quelques heures par jour, l'accueil y est très chaleureux. Ses 60 habitants ont les yeux ouverts sur les sommets de la Haute-Tarentaise, une vue inlassable. Entre les constructions d'Antan, la sculpture du bois et la chapelle Saint-Claude, certains ont décidé de s'y installer pour continuer la vie de leurs ancêtres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.