Village isolé : des pompiers solidaires ravitaillent les habitants

Il n’y a qu’en barque que ces maisons sont accessibles. Des pompiers sont venus du Rhône en renfort, et ils apportent de l’eau, du pain, et parfois des médicaments aux habitants qui ne veulent pas partir. À certains endroits, la route est submergée avec plus de 1,5 mètre d’eau. Les pompiers ne veillent pas seulement à la sécurité des riverains, ils apportent aussi un peu de pain et beaucoup de chaleur. "C’est une tragédie pour eux, donc on essaie de les soutenir comme on peut, à notre manière", lance le capitaine Kévin Roussel, chef du groupe de pompiers. Ces pompiers sont des spécialistes du sauvetage aquatique. Ici, les risques sont importants, et les courants encore puissants. Par endroits, on ne distingue même plus les routes des cours d’eau. Aucun d’eux n’avait encore eu à travailler dans de telles conditions. D’autres renforts de pompiers sont prévus à Éperlecques (Pas-de-Calais) pour continuer d’aider les habitants des 150 maisons inondées ou isolées. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman