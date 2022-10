Village sans eau potable : de l'arsenic au robinet

L’eau de ce robinet est non potable, Catherine ne l’ouvre quasiment plus. À la place, sa consommation d’eau en bouteille a été multipliée par quatre. Même si le Finistère n’est plus en alerte sécheresse, la nappe phréatique de ce village est à sec depuis cet été. Pour éviter de couper complètement son réseau, la mairie a décidé de prélever l’eau dans cette ancienne carrière. Une eau non potable selon les premiers prélèvements, car le taux d’arsenic dépasse la norme. Le maire de Berrien n’avait pas le choix. Impossible d’imaginer le passage de 20 camions-citernes par jour pour couvrir les besoins en eau. Désormais, elle coule dans le réseau du village. Une solution extrême qui dure depuis le mois de juillet. Pour aider la population dans cette forte consommation d’eau en bouteille, la municipalité en a acheté 35 palettes. Les packs sont mis à disposition des habitants en mairie. Grâce à des travaux dans le captage, les dernières analyses se sont améliorées. Le taux d’arsenic est revenu à un seuil normal. TF1 | Reportage M. Pirckher, A. Janssens