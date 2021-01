Les Chapelles en Savoie

Même à l'ombre des stations de ski, Les Chapelles (Savoie), un petit bourg perché à 1 300 mètres d'altitude, brille. Et ce, grâce aux rayons du soleil qui l'éclairent toute l'année mais aussi grâce à ses trésors insoupçonnés. Les quatorze chapelles qui s'y trouvent valent bien le nom de ce village où il y avait une ferveur particulière. "Cela explique aussi la façon dont celles-ci ont été décorées", affirme Béatrice Berthier. Chacune abrite dorures et anges virevoltants, dons de généreux bienfaiteurs. C'est dans la chaleur de ces édifices qu'on tentait d'échapper à la rigueur de l'hiver. Un village béni des dieux où l'on se sent comme au paradis. Un autre monde coupé de tout. Ici, vous croiserez des artisans au sommet de leur art qui semblent forger leur inspiration dans la solitude des montagnes. C'est le cas de Bruno, ancien moniteur de ski, qui a trouvé refuge dans cet atelier de sculpture. L'ermitage de Catherine, la potière, a aussi une vue sur les hauts sommets. Et puis, il y a Stéphane qui a fait du chalet de ses grands-parents sa coutellerie.