Le hameau de Chaucisse

Ce jeudi matin, les habitants du hameau ont décidé de partager l'un de leurs plaisirs préférés, une promenade en raquettes de ski sous un soleil radieux. Voilà un décor de carte postale niché à flanc de montagne à 1 300 mètres d'altitude. Chaucisse a traversé les siècles, pourtant la vie n'y a pas toujours été facile. Une histoire de racine, de courage et de fierté avec en toile de fond, le plus majestueux des sommets de l'Hexagone, le Mont-Blanc. Bien que coupé du monde, le hameau a compté jusqu'à 200 habitants au XIX ème siècle. Ils se sont battus pour construire leur propre lieu de culte. Passionné d'art sacré et intarissable sur l'histoire de l'église, Edmond Burnet-Fauchez a longtemps été le facteur de Chaucisse. Construite en 1827, l'église aurait été utilisée jusqu'en 1950. Depuis, elle est restée comme figée en témoignage d'une époque révolue. Chaucisse est un joyau qui a finalement décliné. Il y a 50 ans, le hameau ne comptait plus que deux habitants. Actuellement, ils sont 18 dont neuf enfants. Le village a failli mourir mais connaît désormais un renouveau.