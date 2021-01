Villages des Alpes : Bionnassay, un hameau au pied du Mont Blanc

Le hameau de Bionnassay (Haute-Savoie) se trouve au pied montagnard. Sa trentaine d'habitants semble chaque jour faire allégeance au royaume du Mont Blanc. Vivre avec les montagnes forgent le caractère. Par exemple, les brebis de Monique sont taillées pour y résister depuis trois générations. "On est capable de se prendre en main, de faire les choses", affirme la propriétaire. Mais l'isolement de Bionnassay fait aujourd'hui rêver. Le hameau qu'on a déserté au fil des siècles pour une vie meilleure se repeuple. Bionnassay a vécu longtemps en autarcie, sans route. Une vie rude, celle des ancêtres, que la nouvelle génération ne veut pas oublier. François en a gardé les objets, le geste et le goût du labeur. Trois siècles de mémoires qu'il a soigneusement rassemblées dans son petit musée. Il les considère comme un hommage à ses résistants et un cadeau de l'histoire. La chapelle du village est également un héritage précieux. Cet édifice, construit par les anciens, doit être à tout prix préservé.