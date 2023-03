Villages : des noms qui font causer

Les Cassés est une petite commune de l'Aude de 300 habitants. Le village a été fondé il y a près de 1000 ans. Depuis, une question n'est toujours pas tranchée, comment ça se prononce "Les Cassés" ou "Les Cassès", même les panneaux d'entrée de ville ne sont pas d'accord ? Il y a une chose qui met tout le monde d'accord, c'est "Cassignols", le nom que se sont donnés les habitants du village il y a une quinzaine d'années. Les Cassés se trouvent aux côtés de Fourtou, Ballots, Monteton, La Baffe, ou Trécon, 450 communes au nom amusant, insolite, voire burlesque. Hanaé Lecasio a eu l'idée d'écrire le petit livre "Kiabitou". Il pourrait servir de guide touristique. "Faire une espèce de tourisme un peu loufoque, un peu spécial, découvrir les noms des habitants", confie l'autrice. Les habitants de Fourtou s'appellent les Fortonaises et les Fortonais. Notre périple s'achève dans une commune où souffle une brise polaire. C'est normal, nous sommes à Montréal, dans l'Aude. Dans le pays, on compte six communes qui portent le nom de la grande ville du Québec, de quoi perturber le facteur. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis, M. Larradet