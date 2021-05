Villages du Var : à Cotignac, l'olivier est roi

On l'appelle "le village au pied du rocher". Avec ses petites ruelles colorées, ses fontaines et ses grands platanes, Cotignac (Var) a du caractère et l'accent provençal. Ludovic Dumas aime tellement son village qu'il a décidé de le faire découvrir en proposant des balades en tuk-tuk électrique. En levant les yeux vers le ciel, on ne voit que lui, le rocher et ses maisons troglodytes. Une étonnante falaise de tuf de 80 mètres de haut, vestige d'une très ancienne cascade qui surplombe le village. Depuis celui-ci, la vue sur le village et la campagne environnante est splendide, avec partout des champs d'olivier. Gilles Montal, producteur d'huile d'olive, s'est installé à Cotignac il y a quatre ans par passion. Ici, l'olivier est appelé "l'or de la Provence verte", et il est le roi. Sur le marché des producteurs locaux, on retrouve du fromage, de l'huile d'olive, du miel, des herbes aromatiques et du soleil. Autant de richesses qui fait de Cotignac une terre savoureuse et généreuse. A peine parti, on aurait déjà envie d'y revenir.