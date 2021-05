Villages du Var : pleins feux sur Aups

Aujourd'hui, le mistral souffle sur Aups, ce qui ne facilite pas le travail de Matelot, chien truffier. Ce que cherchent Philipe et Matelot sur le terrain irrigué et planté de chênes truffiers, ce sont des truffes d'été. Même si la saison commence à peine, ils vont en trouver une petite dizaine en moins d'une demi-heure. De retour à la maison, Philippe retire la terre pour voir la maturité de sa cueillette. La famille s'attèle ensuite à la préparation de ce produit d'exception. Aups est la capitale varoise de la truffe. Elle est également un village chargé d'histoires, de ses pierres à ses platanes. Patrick Vicentelli, conseiller municipal, est intarissable sur ces sujets. En 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'Etat, la devise républicaine a été écrite au fronton de l'église. En sortant d'Aups, au bout d'un long chemin de terre, de monumentales silhouettes blanches habitent une forêt de pins et de chênes. C'est un musée à ciel ouvert qu'a créé Maria de Faykod à côté de l'atelier où elle crée ses sculptures.