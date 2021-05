Villages du Var : promenade à Seillans

Seillans, c’est le charme de la Provence comme on l’imagine : lumineuse et colorée. Nichée dans un écrin de verdure, le village a tout de la carte postale ou de la toile de maître. C’est aussi une source d’inspiration pour Jihel, artiste peintre. "Il y a de quoi peindre chaque moindre recoin des ruelles (…) Il y a toujours beaucoup de belles couleurs", affirme-t-il. Tout aussi immuables que l’église au centre du village, il y a les parties de boules. À Seillans, on joue à la provençale ou à la longue. Plus qu’un jeu, c’est une institution, et ici, on ne badine pas avec les règles. Tous les vendredis après-midis, ils sont une vingtaine à se retrouver dans le village, dans la joie et la bonne humeur. Le village vit au rythme des traditions et des saisons. Au printemps, la nature se fait plus généreuse. Mireille en sait quelque chose. Depuis qu’elle est enfant, elle arpente la campagne à la recherche de salades sauvages. Des plantes comestibles servies avec une vinaigrette et beaucoup d’ails : on est dans le Sud.