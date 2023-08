Villages fleuris, le label se met au vert

Le village d’Avoine (Indre-et-Loire) a quatre fleurs. C’est la plus haute distinction dans l’attribution du label Villages Fleuris. Mais fini les tombeaux de fleurs dans la rue, la priorité va aux plantations durables et aux efforts qui limitent les effets du réchauffement climatique. Ainsi, un jury, en compagnie d’une l’équipe municipale va se déterminer sur des critères très larges. C’est un art de vivre où beautés et pratiques vertueuses doivent faire bon ménage. Les fleurs annuelles se contentent de ponctuer la verdure de notes lumineuses. Elles ont diminué de plus de 40 % pour faire place aux vivaces. Leur beauté n’a d’égal que leur efficacité pour minimiser l’apport d’eau. Les progrès réalisés sont une fierté pour la commune. Mais les exigences du label vont bien au-delà. Voilà pourquoi dans le quartier, le bitume qui recouvrait tout a été retiré et remplacé par des pavés. Toujours pour la fraîcheur, de nouveaux arbres ont été plantés et protégé par treillis. Ces quatre fleurs du label Villages Fleuris, Avoine espère donc bien les garder. TF1 | Reportage A. M. Blanchet-Bouchet, C. Nieulac