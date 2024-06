Villages inondés : un si lent retour à la normale

Pour retrouver un semblant d'activité, continuer à délivrer des médicaments, la pharmacie de Diemerigen (Bas-Rhin), très touchée par les inondations, a dû s'adapter. Le personnel a installé un comptoir improvisé sur le pallier et des commandes préparées à la demande, faute de locaux. Le 17 mai dernier, des trombes d’eau se sont abattues sur la commune. À l’intérieur de la pharmacie, l’eau s’est infiltrée partout, même sous le carrelage et la dalle en béton. Il va falloir tout casser pour reconstruire. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros. Le classement du phénomène en catastrophe naturelle est attendu par tous les habitants pour pouvoir être indemnisés par les assurances. Après avoir nettoyé la boue juste après les intempéries, il faut aujourd’hui assécher les murs avant même de débuter les travaux. Depuis trois semaines, la commune s’adapte, dans l’attente des experts. La bibliothèque de l’école a dû être transformée en dortoir pour la sieste des enfants. Les habitants espèrent un retour à la normale au plus vite. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre