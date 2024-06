Villandry, l'excellence des maîtres jardiniers

Devinez ce qu'on entend le plus dans les jardins de Villandry. Le chant des chardonnerets, mais aussi cet adjectif : magnifique. Exemple parfait de l'usage de la géométrie, de la régularité des motifs. Avec dans ces carrés, des plantes tout à fait familières. Le potager devient un art dont chaque visiteur aimerait percer les secrets. Tout commence trois mois plus tôt, quand les jardins sortent de l'hiver. Le potager décoratif exige tout le savoir-faire des dix jardiniers de Villandry. Les légumes doivent être parfaits et répartis dans neuf carrés. Rotation des cultures, alternance des couleurs... il faut créer des motifs différents. Passer de la théorie à la pratique, c'est tout l'art des jardiniers. Chaque plantation doit être faite au cordeau, le jardin à la française exige rigueur et précision. Quelques semaines plus tard, voici le résultat. Sur plus d'un hectare, la régularité des plantations impressionne. Les propriétaires du château ont ouvert le parc aux visiteurs en 1920, une démarche novatrice à l'époque. Un tableau vivant avec une bonne griffe en guise de pinceau. TF1 | Reportage C. Madronet, T. Rolnik, C. Sebire