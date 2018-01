La ville de Bordeaux dispose de 38 points de collecte de sapins usagés

Bordeaux dispose de points de collecte pour se débarrasser des sapins usagés. Les citadins peuvent ainsi se séparer proprement de ces déchets verts. En effet, plus de 15 000 sapins seront déposés dans les 38 points de collecte répartis dans la ville et seront ensuite recyclés en paillage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.