"Ville morte" pour sauver les urgences

À dix heures, les rares commerçants qui avaient ouvert depuis le matin ferment leurs boutiques. Ce mercredi ressemble à un dimanche à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Il y a à peine quelques passants et des commerces fermés. Les commerçants ont suivi dans leur immense majorité la journée d'action pour la sauvegarde des urgences de l'hôpital de la ville. Les habitants de Bagnères-de-Bigorre n'en sont pas à leur première mobilisation, mais cette fois, ils apprécient le geste des commerçants. "Je trouve ça très bien que les commerçants s'associent à cette manifestation parce que ce n'est pas normal, une ville comme Bagnères n'ait pas d'urgence, avec tout le tourisme que l'on reçoit et tout", affirme une femme. Les urgences de Bagnères sont fermées la nuit depuis deux ans. Et depuis cet été, faute de médecin pour assurer le service, elles ont même dû fermer quelques jours. En ce jour, nombreux sont ceux qui redoutent une fermeture définitive et qui ont répondu au rendez-vous. Au moins 2 000 personnes se sont rassemblées devant l'hôpital avant de défiler dans la ville. C'est une mobilisation exceptionnelle pour cette petite commune de 7 000 habitants au cœur des Pyrénées. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet